女星田羽安（原名陳怡嘉）是藝人阿西（陳博正）的女兒，從小就在許多電視劇中尬一角，出道近二十年，也拍過霍建華、五月天、曹格的MV，時常透過社群平台分享生活，今她透露居住大樓突然停電，導致她被困電梯，是用爬的才逃出來。

田羽安今（26）日在facebook透露到家時突然停電：「電梯到達住家樓層，叮的一聲準備開門，門開了大約15公分，瞬間忽然停電全黑！」她形容當下腎上腺素狂飆，手上還拿了一堆東西，「還是使出洪荒之力，直接把門整個撐開，迅速走出黑暗電梯。連尖叫都沒跟上…這停電瞬間，殺得我措手不及」，她也呼籲颱風天大家注意安全，直言「真的是嚇歪我了，吸貓壓壓驚！」

田羽安向《中時新聞網》表示：「停電時間大約30秒左右而已，所以很快就恢復電力了，只能說我太幸運，剛好在那個時間點遇到，目前電梯運作都還正常。身體部分沒有受傷，只是被突如其來的一切受到驚嚇而已。」田羽安居住的區域目前還未傳出停電災情，應該是大樓個別問題，網友也安慰她：「注意安全哦！」、「這真的很恐怖」、「這麼刺激」、「有驚無險」、「眼神說明你多驚嚇」、「秀秀秀秀，沒事沒事」。

擁有清新氣質的田羽安在《最佳利益2－決戰利益》中飾演律師雷子倩，她和楊銘威扮演辦公室情侶檔，戀情卻不斷遭受考驗，讓觀眾看得十分揪心。