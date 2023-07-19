台北地檢署偵辦內政部營建署道路工程組組長張之明貪汙案，懷疑行賄的業者陳登來另涉多起營建署標案官商勾結並行賄高官，上周聲押禁見陳登來失敗，法官裁定陳登來以300萬元交保，但檢察官認為陳登來與張之明、「白手套」張騰龍2人對於行賄金額、情節說法不一，加上陳登來疑另涉其他營建署貪汙案，尚有多位公務員共犯及證人未到案，有羈押必要，19日向台灣高等法院提起抗告。

北檢查出，營建署2021年、2022年辦理雲林縣太陽能光電板設置案、前瞻計畫雲林縣道路改善工程補助案、市區道路規劃電腦軟體採購案時，業者透過立委鄭天財辦公室執行長張騰龍擔任「白手套」，招待營建署道路工程組組長長張之明喝花酒，飲宴並行賄數百萬元，檢方13日聲押禁見張之明、張騰龍、業者陳登來、江俊昇4人，法官裁定張之明、張騰龍2人羈押禁見，另審酌陳登來坦認部分行賄事實，江俊昇承認行賄，裁定2人各以300萬元、70萬元交保。

北院裁定指出，依陳登來供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認陳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供之虞，但審酌陳坦認聲請書所載參與行賄之主要事實，另同案收受賄絡之公務員已收押，裁定陳以300萬元交保，並命禁止與本案相關之人聯繫，如果檢察官提出相當證據證明陳有與該等人聯繫，得再命羈押。

另江俊昇犯罪嫌疑重大，但考量江坦認行賄犯行，且其行賄金額除1筆金額較高外，其餘行賄之利益均為餐飲，基於比例原則之權衡考量，故認如江提出70萬元之保證金，並命禁止與聲請書所載之被告、證人聯繫，則無羈押必要。若經檢察官查知江有與該等人聯繫之情形，則得改命羈押。

但經北檢開會研議後，認為江俊昇在聲押庭上已坦承行賄，其涉案事實已大致鞏固，決定不對江俊昇交保部分提出抗告，至於陳登來部分，檢方認為陳登來在本案屬「核心角色」，由於他另涉其他多起營建署標案及工程案，疑涉及官商勾結，行賄官員情節，是這起營建署貪汙案的「關鍵」，若順利羈押陳登來，後續將追查出本案幕後龐大的貪汙情節及涉案高官，案情將有突破性發展，因此昨天完成抗告書，今天正向法院提起抗告。