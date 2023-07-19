今(19)日是北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第19天，公路總局表示，累計至昨日為止已約有56.7萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃41.4萬人次、中彰投苗2.6萬人次、南高屏12.6萬人次，新增約0.7萬人次。累計至昨日為止，已約有1754.1萬使用人次，公路總局預估本周月票使用可突破2000萬人次。

公路總局表示，累計至昨日為止，已約有1754.1萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含台鐵140.7萬人次；捷運(含輕軌)872萬人次，包括基北北桃820.8萬人次、中彰投苗11.5萬人次、南高屏39.7萬人次；公車(含市區公車及公路客運)658.7萬人次，包括基北北桃607.1萬人次、中彰投苗37.5萬人次、南高屏14.1萬人次；其他運具含公共自行車及渡輪82.8萬人次，包括基北北桃67.6萬人次、中彰投苗4.1萬人次、南高屏11.1萬人次。