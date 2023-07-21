技專校院招生委員會聯合會今(21)日表示，112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今起開始繳費，繳費期限至7月26日24時止，逾時概不受理。而本次招生名額約2萬名，志願總數最多可選填199個為限。

技專校院招生委員會聯合會提到，112四技二專日間部聯合登記分發於今日開放繳費，今年共67校、2357系科組、學程參與招生，預定提供1萬9651名招生名額。金融機構ATM或網路ATM轉帳繳費至7月26日24時止，便利商店繳費則為22日24時止。

技專校院招生委員會聯合會指出，通過登記資格審查的考生，需於規定繳費時間內完成繳費2小時後（便利商店需3個工作天，不含例假日），即可上網查詢繳費狀態。

技專校院招生委員會聯合會提醒，無論集體或個別繳費考生，均須於繳費期間內查詢繳費狀態，確認繳費成功，才可於7月31日15起上網查詢實際招生名額、112年8月1日10時起查詢各招生群（類）別之校系科組、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績。

技專校院招生委員會聯合會說，達到最低登記標準的考生，可再於8月1日10時起至8月4日17時前上網選填登記志願。考生可選填登記志願之所屬群類別須與報考統一入學測驗之群類別相同，志願總數最多可選填199個為限。

技專校院招生委員會聯合會強調，報名本招生的考生，請務必詳閱112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新消息。