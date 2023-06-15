112學年五專優先免試入學招生委員會今天公告錄取榜單，經電腦系統統一分發，計錄取1萬4429人（含專案免試生外加錄取人數16人），分發錄取率為84.8％、總招生率84.6％。

112學年度五專優先免試入學招生，招收對象包含國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，今天上午9時在112學年度五專優先免試入學招生委員會網站公告錄取榜單，並開放免試生上網查詢，另同步發送手機簡訊通知所有免試生分發結果。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，112學年度五專優先免試入學招生，計有38所公私立技專校院、181個科（組）提供1萬7055名招生名額。本學年度報名人數共1萬8344人，完成上網選填登記志願人數共1萬7024人，最後錄取1萬4429人，分發錄取率為84.8％、總招生率84.6％。

免試生對分發結果如有疑義，可至技專校院招生委員會聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，6月15日17時前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期恕不予受理。洽詢電話（02）27725333分機229、222。