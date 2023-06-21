行政院長陳建仁宣布推動高中職全面免學費，高中校長表示，如果這項政策會排擠到教育預算，他請政府三思而行，以免影響到國教品質；但家長則說，高中職可說屬於國教範圍，加上之前免學費排富條款造成抱怨，因此多數家長都支持高中職全面免學費。

教育部從2011年起推動12年國教，並從2014年起實施高中職免學費，但在高中端設有排富條款，家戶所得148萬元以上者，他們的小孩讀高中還是要繳學費。現在，陳建仁宣布要推動高中職免學費，只是將原本的排富條款拿掉。

全國中小學校長協會秘書長、新北市新莊高中校長謝金城說，推動高中職全面免學費需要一大筆預算，而且每年都要花這筆錢，如果因此排擠到教育預算，他要請政府三思，不應該急著去做。

謝金城說，現在學校經費都很拮据，如果政府因為推動高中職全面免學費政策，而減少對學校的補助，那會減損國教品質。他認為，在少子化後，政府的稅收會減少，財政大餅不容易增加，推動高中職全面學學費的錢到底要從哪裡來，有必要說清楚。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，之前高中職免學費的排富調條款弄得不精準，引發不少家長抱怨，「明明其他人住豪宅、開名車，但他們的小孩讀高中職卻免繳學費，而我們只是一般家庭，卻要繳學費，很不公平」。

彭淑燕說，過去高中職免學費排富條款是以家戶年所得148萬元為門檻，但這是依據繳稅的資料來判斷，但有些人從事的工作雖有很好收入，但卻沒有扣減憑單，不太需要繳稅，這造成不公平。

彭淑燕指出，高中職雖不是義務教育，但已是國民教育的一環，加上原本排富條款造成的不公平，因此她認為若政府推動高中職全面免學費，多數家長會支持。

全國私立中學聯盟輪值主席、台中市僑泰中學校長溫順德表示，之前高中免學費政策設排富條款，這不符公平正義，因此他們這兩年一直主張要取消排富條款，讓所有學生免學費，現在政府決定這樣做，他們表示感謝。

不過溫順德也說，高中職免學費政策，是學生的學費由政府來付，但就學生讀私立高中來說，學校每人每學期負擔的成本是2萬9000元，但教育部僅付2萬4000元，這造成私中經營困難，建議教育部補足。