為爭取清選票，民進黨總統參選人賴清德近日拋出「私校學費補助方案」，教育部也隨之宣布，明年2月起的112學年下學期起，將補助私立大專學生學雜費每學期2.5萬元，引起外界熱議；行政院長陳建仁今(21)日表示，「私校學費補助方案」規畫有3個配套措施，行政院對此已進入細部規畫階段，預計下周會公開宣布。

針對「私校學費補助方案」，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜批這是「撒幣」，認為政府應該做好學校產業接軌工作，在野黨也質疑是政策買票，強調「一年150億的財源從何而來，會年年都進行補助嗎？」。

面對外界諸多質疑聲浪，陳建仁今日受訪指出，過去公、私立大學的學雜費有相當大的落差，導致許多年輕學子在學校跟科系的選擇上，無法適性且公平地來選擇，之針對這些問題，自己與蔡總統、賴副總統已討論多次，認為以減少學雜費落差的方式，適當地來補助，使私校學費可以得到定額減免，讓大家能夠更適性、更公平地來選擇。

陳建仁指出，「私校學費補助方案」會有3個配套措施來進行，「第1為公私立大專弱的勢補助方案再予以擴大，第2為高中職學費全面免費，第3為學貸延長」，希望透過三個配套措施，使台灣的教育制度更加的健全，讓每一位年輕人就能夠更公平、更適性地來選擇自己所喜歡的學校和科系。

陳建仁說，目前相關政策行政院已進入細部規畫，希望在下周就能宣布詳細的規畫內容，讓我們大家一起努力，使得台灣的教育制度更加的健全，讓年輕人都能夠量才適性選擇最好的學校跟科系，未來對國家做出最好的貢獻。