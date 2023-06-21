搶國旅度假商機，可樂旅遊攜手林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵處）合作，獨家包下百年森林鐵道8月7日指定日期，以五大站點結合主題活動，加入音樂盛會、品味饗宴，體驗阿里山上行及下行路線，打造海拔2,200公尺的沉浸式「五感體驗專列」，每列僅有108席，是暑假期間市場唯一阿里山主題專列。

可樂旅遊阿里山專列精心包裝主題性活動，除了結合月台音樂會、品嚐在地特色點心、欣賞鐵路技術工法，享有可樂大禮包外，更響應公益，特別與「雙福基金會晨光智能發展中心」合作，於竹崎車站設置「晨光Sunshine Cafe」公益咖啡車，邀旅客享用由心智障礙青年親手沖泡的咖啡飲品、支持公益。

為了提供旅客更多元的選擇，此次包列行程可選擇8月6日或8月7日出發，除了有售價最低3,588元起分別從台北／南崁／台中／高雄出發的2日遊團體行程外，亦規劃有售價3,088元起的2日自由行，提供旅人更多元化的行程規劃。

可樂旅遊阿里山專列特別企劃，融合百年鐵道、藝文音樂、原民部落及綠色永續等元素，行程特別邀請資深林鐵達人伍于堯帶路，打造一場絕無僅有的森林盛會。鐵道專列路線有上行、下行，上行路線首站停靠令鐵道迷為之瘋狂的「樟腦寮車站」，不僅可以欣賞螺旋式鐵路技術工法，還有可樂旅遊獨家打造出的「移動式月台音樂會」，在森林間聆聽二胡、古箏等傳統樂器的繚繞美妙；第二站則會停靠吳念真導演廣告拍攝地「交力坪車站」，在百年柑仔店中，享用柴燒草仔粿的懷念古早味。

上行／下行列車將以「奮起湖車站」分別作為終點與起點，下行路線從奮起湖站出發後將帶領旅客獨享隱藏版車站「第三觀景台」，繞行獨立山的第三圈，而這也是一般林鐵正班車不會停靠的站點，可樂旅遊將特別安排停留，讓遊客飽覽遺世獨立的秘境美景！「竹崎車站」為下行列車停靠次站，鐵道迷們除能在此體驗「三角線調頭轉向作業」、認識古蹟修復歷程外，還能品嚐由晨光「漫啡天使」親手沖泡的咖啡飲品，體驗一趟身心靈都富足的旅行。

阿里山百年鐵道之旅，除規劃一系列限定活動外，還加贈「專屬獨家大禮包」，包含：嘉義限定版米乖乖、奮起福風味米餅、森鐵紀念車票與環保購物袋等紀念好禮。

另外，可樂旅遊亦針對去年全新開幕的阿里山首家國際品牌「阿里山英迪格酒店」推出專屬行程，包括：團體行程的「阿里山百年鐵道（下行列車）~隱藏版車站、宮崎駿石頭屋、台版合掌村、阿里山英迪格2日（高鐵來回）」，行程加碼升等入住高樓層房型，在房間就能欣賞阿里山最夢幻的美景，售價14,800元起；自由行部分則包裝有「玩樂高鐵－阿里山百年鐵道（上行列車）佐登妮絲城堡、檜意森活村、花磚博物館、奮起湖老街、阿里山英迪格奢華3日」，除阿里山外，亦將安排旅客至斥資30億打造的全新景點「佐登妮絲城堡」，讓旅程更豐富多元。

可樂旅遊致力於打造「永續、友善、快樂」的旅行環境，持續以低碳環保、在地體驗、永續共存的方向規畫行程，此次遊程以國家森林遊樂區為綠色旅遊主題，除結合林鐵包裝團體、自由行產品外，訂房服務亦有綠色旅宿提供旅客更多元的選擇。

可樂旅遊善盡企業之社會責任，積極投入公益，除阿里山專列行程與「雙福基金會晨光智能發展中心」之行動咖啡車合作外，今年更將由「唐氏症基金會」營運管理的「北竿遊客中心」加入馬祖系列行程中，邀請旅人至基金會旗下「愛不囉嗦」咖啡店（ABRAZO Cafe）品嚐由唐寶寶們製作的小點心，以行動支持公益。