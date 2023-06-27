為豐富平台內容以滿足消費者各種期待與需求，17LIVE計畫陸續將動畫、電玩遊戲等文化和角色設定，導入17LIVE平台中，未來也將持續開發與加強相關遊戲應用和合作。卡普空是全世界知名的電視遊戲軟體公司和發行公司，更是業界頂級遊戲軟件製造商之一，擁有眾多知名遊戲作品，如「快打旋風」、「怪物獵人」、「惡靈古堡」等，在遊戲界享有著舉足輕重的地位。

此外，近期全球虛擬偶像商機大爆發，17LIVE表示看好虛擬主播未來發展趨勢，是集團重點發展策略之一。而甫結束的「17LIVE人氣製造祭」，是全台唯一以直播娛樂為主題的特展，活動第一天雖是台灣補班日，依舊人擠爆爆活動現場；17LIVE日本人氣虛擬主播也在這場盛會，首度在台灣舉辦見面會，吸引死忠粉絲到場追星互動，可見虛擬主播的市場潛力且魅力不分國界。

17LIVE表示，目前平台現可串接Live 2D格式角色模型，預計在第三季開放支援VRM格式，有興趣經營虛擬直播主角色的人，只要有虛擬主播外形（皮），上傳在17LIVE，即可開始進行直播，相關串接功能完善且方便。而真人主播想要偶爾轉換直播間風格，也可以選擇化身「虛擬主播」，在開播時點擊「虛擬主播」功能即可用預設外形與用戶互動，結合動態捕捉技術，虛擬人像可同步眨眼、微笑、搖頭等肢體動作。