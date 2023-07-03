韓國浦項集團3日表示，計劃在2030年前共投資930億美元，來推動其鋼鐵、電池材料和氫等核心業務的發展。其中逾60％投資額集中在韓國，估計能創造33萬個工作職務，以成為環保材料的領袖。浦項不斷擴大新投資來多元化經營。