浦項擬投資930億美元推動核心業務發展 22:502023/07/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國浦項集團3日表示，計劃在2030年前共投資930億美元，來推動其鋼鐵、電池材料和氫等核心業務的發展。其中逾60％投資額集中在韓國，估計能創造33萬個工作職務，以成為環保材料的領袖。浦項不斷擴大新投資來多元化經營。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美經濟增長 國際銅價強漲 期街口道瓊銅ETF反彈 掌握債市投資機會 安泰銀行推出海外債線上交易 繼布林肯 美財長葉倫6日訪問中國 #浦項 #億美 #核心業務 #擬投資 #韓國浦項 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲企業社會責任獎揭曉 玉山金、信義房屋、台灣中油等企業獲肯定 14:082023/07/03 財經 111年度上櫃非主管之全時員工薪資資訊 將於公開資訊觀測站揭示 18:302023/07/03 財經 台商切入大陸國產化自主供應鏈 應注意三風險 18:322023/07/03 財經 反制美歐 中國對半導體上游材料鎵、鍺實施出口管制 22:042023/07/03 財經 陸派軍事代表團訪問英法 美媒：北京有意疏遠美國 09:332023/07/03 兩岸 國泰投顧：Q3朝優質、趨勢及轉機等三方向布局 11:532023/07/03 財經 前進泰國看好未來十年！全面解析後疫情時代的關鍵議題，分享泰國房產政策利多下的投資新佈局 15:442023/07/03 財經 第一金證券連兩年獲肯定 奪永續投資獎兩大獎 18:312023/07/03 財經 《金融》接軌國際 凱基證獲ISO 22301驗證 12:082023/07/03 財經 要切入大陸國產化自主供應鏈 會計師示警台商3風險 16:282023/07/03 兩岸 不想再待科技業！他嘆「想跳服務業工讀」 過來人讚：輕鬆很多 18:502023/07/03 生活 《熱門族群》AI熱潮勢不可擋 供應鏈萬箭齊發 09:482023/07/03 財經 《金融》集保辦ACG投資人服務研討會 逾百名代表參與 12:182023/07/03 財經 在野立委赴監院陳情 控陳建仁、林右昌違法護航建商投資客 21:532023/07/03 政治 《國際政治》葉倫本周登陸 最關切「這些事」和封殺美光 09:382023/07/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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