大陸證監會官網9日指出，大陸私募基金行業穩步發展。截至2023年5月，在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人2.2萬家，管理基金數量15.3萬檔，管理基金規模人民幣21兆元左右。

新浪財經報導，「條例」明確適用範圍及私募基金管理人和託管人的義務要求，規定私募基金管理人應當依法向國務院證券監督管理機構委託的機構履行登記手續，明確註銷登記的情形。

「條例」並規範資金募集和投資運作。私募基金管理人應當自行募集資金，不得委託他人募集資金；私募投資基金應當向合格投資者募集或者轉讓，單隻私募投資基金的投資者累計不得超過法律規定的人數。私募基金管理人不得採取為單一融資項目設立多隻私募基金等方式，突破法律規定的人數限制；不得採取將私募基金份額或者收益權進行拆分轉讓等方式，降低合格投資者標準。

此外，境外機構不得直接向境內投資者募集資金設立私募基金；私募基金管理人在境外開展私募基金業務活動，應當符合國家有關規定。「條例」亦對創業投資等股權投資、證券投資等不同類型的私募基金實施分類監督管理。