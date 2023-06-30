汽車靠近行人不禮讓，加重罰緩至6000元今起上路。

立法院於4月14日三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，其中汽車靠近行人時，應禮讓其先行通過，北市交通警察大隊表示，6月30日起加重處罰規定，提高罰鍰至6000元，並違規記點3點、接受道安講習3小時，呼籲駕駛遵守規定，打造行人友善空間。

北市警方提供有關不停讓行人取締認定基準：車輛行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺），及車輛前懸（輪）已進入行人穿越道線上，便已構成違規要件，新罰則施行後，警方將持續加強執法強度及密度。

北市交大指出，為維護行人通行安全，台北市政府成立「行人安全友善環境計畫府級專案小組」，警察局也制定加強高風險對象交通事故防制計畫，5月起配合內政部警政署執行「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」，持續加強取締車輛不停讓行人違規。

北市警局5月1日至6月28日執行專案取締，共計6萬4859件，其中取締「車輛不停讓行人」7283件、「行人違規」6907件、「車輛行駛人行道」1萬573件、「人行道違規(臨時)停車」3萬6608件及「道路障礙」3174件，有效改善交通秩序。

北市警方表示，今年行人路權經警方加強宣導、強力執法後，路口停讓情形已有明顯改善，顯示駕駛人用路安全觀念已有提升，未來將持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，車輛行經路口應減速慢行、停讓行人，行人也應依照標誌線穿越道路，一同營造友善安全的交通環境。