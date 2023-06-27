劍湖山（5701）世界為搶攻即將到來的暑假旅遊旺季，自7月1日至9月3日期間，推出水陸一票暢玩優惠票價，白天入園599元、午後1點入園450元；今年再加碼推出泳裝優惠，7月1日至9日，女性穿比基尼泳裝、男性著三角泳褲現場購票，可享99元水陸暢玩一整天！

劍湖山世界水上樂園「小威的海盜村」，端午連假期間吸引大批遊客前來體驗；而劍湖山世界也是全台唯一在夏季推出「水陸一票玩到底」的大型主題樂園，今年更增加暑期限定的重頭戲「飛天水超人」及「泡泡！夏Party！」音樂、熱舞、泡泡與水花齊發，要讓遊客來一場「水陸空全體驗」！

劍湖山世界經理張華紋表示，每年春季就會接到許多詢問電話：「何時可以玩水？」、「水樂園何時開放？」為了讓喜愛劍湖山的遊客可以隨心暢玩，多年來堅持「水陸一票玩到底」，包括「龍捲風、大碗公、尖叫無底洞、大船塢、造浪池、漂漂河」，都是夏季遊客到劍湖山後直衝的水上遊樂設施；而陸上的三飛「飛天潛艇G5、擎天飛梭、衝瘋飛車」等，更是全台排名前10名的國際級刺激遊樂設施。

今年劍湖山世界更推出了暑期大秀「飛天水超人」，造浪池中超人自水中一躍而起，近距離的演出許多驚險刺激的超難度動作，演出中還有機會選出一名幸運遊客，水超人會帶著幸運兒由水中飛向天際。

而「泡泡！夏Party！」，由國際藝人精心演出夏日歡樂舞蹈、雜耍、特技，與遊客拿起水槍一起來場水花大戰、擊退熱浪！