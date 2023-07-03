嘉義警消及救難人員合力從深谷吊掛方男脫困後送醫。（中埔分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義市方姓男子1日外出後失聯1天1夜，家人心急如焚，警方獲報搜尋方男的手機定位在番路鄉半天岩，連夜搜救未獲，從小黃司機口中得知他在阿里山公路旁土匪山附近下車，2日下午才在土匪山一處30公尺深谷找到方男救他脫困；家屬非常感謝警消及救難協會全力尋人救助。

嘉義縣中埔分局番路派出所1日晚間接獲嘉義市警方轉報，因有郭姓女子報案說63歲方姓丈夫當天上午6時從嘉義市住家外出後，直至當日傍晚18時仍未返家，打手機也連絡不上，家屬到方男住家附近尋找都找不到人，非常擔心他的安危。

嘉義市警方查詢方男的手機定位，顯示在嘉義縣番路鄉半天岩山區附近，轉報中埔分局通報線上警力共同協尋，並與嘉義縣救難協會連夜在半天岩山區一帶展開地毯式搜尋，一無所獲。

警方再調閱方男住家周遭監視器，發現方男獨自搭乘計程車離家，警方追查到小黃司機，得知方男搭車到番路鄉土匪山區1處所檳榔園附近下車。

中埔分局2日再與番路消防隊、嘉義縣市救難協會及嘉義市義勇特搜隊等數十人集結，到土匪山區搜救，下午2時許終於在番路鄉土匪山近台132線的1處檳榔園內找到方男的物品，但未見人影。

搜救人員到檳榔園一帶尋找，大聲呼喊方男的姓名，才在約30公尺深的懸崖找到方男，救難人員用吊掛器具垂降到方男受困地點後，成功協助他脫困。

警方表示，第一時間方男意識不清、身體虛弱、頭部受傷，經救護車送往聖馬醫院就醫安置，家屬趕到醫院陪伴照護，目前已無大礙。家屬對於警方及救難人員尋獲方翁，再三表示由衷的感謝。