聯準會副主席提名人Philip Jefferson為周三參議院銀行委員會準備的證詞表示，通膨已經開始降溫，但是聯準會的目標是2%。

「經濟面臨多重挑戰，包括通膨、銀行部門的壓力、地緣政治動盪。聯準會必須保持對所有這些議題的關注」，Jefferson說：「通膨已經開始減弱，我依舊關注於重回2%目標」。

聯準會理事Lisa Cook的措辭強硬，稱目前是美國經濟「關鍵時刻」，並表示，「FOMC必須根據需要行動起來」以遏制通膨。Cook再次被提名為聯準會理事，任期14年，她的現任任期將於明年1月到期。

「正如我去年向委員會說明的，高通膨是對美國經濟持續擴張的一個嚴重威脅」，Cook說：「如果得到許可，我將在工作完成之前繼續關注通膨」。

Cook和Jefferson在上周同意聯準會將政策利率維持在5%到5.25%區間不變。Jefferson在該決策之前曾表示，此一決定不應被外界解讀為是加息行動已經結束的訊號，而應被視為讓政策官員在決定進一步收緊政策之前，看到更多資料的一種方式。

他在事先準備的證詞中沒有重複這些話，他和Cook都沒有提到，聯準會為降低通膨，需要將利率水準帶向多少的看法。

美國參議院銀行委員會周二還公佈了聯準會董事候選人Adriana Kugler預先準備的發言。Kugler說，通貨膨脹回到聯準會2%的增長目標，對於美國經濟建立牢固基礎至關重要。

Kugler目前是美國駐世界銀行的勞工經濟學家，他將成為聯準會歷史上首位來自拉丁裔的官員。