同時也是Baron Capital執行長的巴隆在談到市場日益悲觀的情緒，以及投資人對經濟可能衰退、利率升高和地緣政治局勢感到擔憂時提出特別的見解，他認為持續不退的通膨將導致所有東西的「價格翻倍」，但也將帶動股市在未來半個世紀大漲。

巴隆表示，這些風險與市場的整體走向無關，股市在過去半個世紀大多走高，儘管戰爭沒有消停過、經濟數度陷入衰退，以及爆發了大流行病，但股價還是漲到了1970年的34倍。過去這50年來，經濟也呈現爆炸性的增長，截至今年第一季美國GDP已經突破26兆美元，遠高於1970年的1兆美元，他看好美國經濟將持續加速增長，經濟成長率將在未來50年內突破7%。

他預期通膨率將維持在介於4%～5%，「這表示在未來50年間，你的錢將是現在35倍，而現在約為34,000點的道瓊指數將達到90萬點」，但他也表示，這是基於經濟成長率至少達到7%。

其他專家曾指出通膨上升可能帶動股市上漲，因為價格上漲，企業獲利也會增加，但另一方面，消費者可能更痛苦。

巴隆在談到通膨時表示：「14、15年後所有東西的價格都會漲一倍，也許漲幅會稍微低一點，但物價不會跌」。