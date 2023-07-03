大陸第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任寧吉喆2日在第十屆中國中小企業投融資交易會暨2023「小企業 大夢想」高峰論壇開幕式上表示，全年經濟增速預計「前低後高再穩」，5％左右的經濟增長預期目標可以實現。但應當看到今年經濟運行實現質的有效提升、量的合理增長還需要付出較大努力，尤其應充分發揮企業作為市場生產經營主體，特別是廣大中小企業的重要作用。

寧吉喆指出，當前大陸經濟運行整體回升向好，經濟延續恢復態勢，主要表現在疫後消費恢復性增長，帶動市場需求逐步恢復，「上半年經濟的突出亮點是前三年受到新冠疫情嚴重抑制的接觸型、聚集型、流動型消費率先恢復」。數據顯示第1季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率達66.6％，「消費成為經濟恢復的領頭羊。」

寧吉喆說，推動經濟運行持續好轉，需要更好地發揮中小企業作用。從穩增長、穩投資、專精特新發展、數位化轉型以及ESG投資等方面都需要發揮中小企業作用。

6月大陸製造業採購經理指數（PMI）為49％，比上月上升0.2個百分點，寧吉喆表示，這表明大陸製造業恢復呈現觸底回升的態勢。但需看到大中小企業的恢復還不平衡，「中小企業的PMI仍處於榮枯線下」。因此穩增長必須穩住中小企業。

據澎湃新聞引述寧吉喆指出，中小企業是恢復經濟的重要力量，要鞏固接觸型、聚集型、流動性消費帶動相關服務業恢復的成果，積極擴大汽車、住房、綠色、資訊等大宗消費和新型消費，帶動輕紡、家電工業儘快恢復，保持裝備工業快速增長和能源供應穩定增長的積極態勢，促進原材料工業反彈和房地產業的修復。