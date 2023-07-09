女星Sandy（吳姍儒）3月生下兒子「Mason小初一」，她休養不到兩個月後便復工，同時能體會職業婦女的心情，常同一時間做2件事。吳姍儒今（9）於社群透露，這一周過得非常累，總睡眠時間不到24小時，「小哭了兩次，大哭一次，因為世界失去了這個那個，也因為意識到自己心裡有空缺的部分。」

吳姍儒對於這周的狀態表示，「本周老實說是非常耗能的，到最後一場工作結束後我就沙啞了，果不其然…每次都是這樣，回頭想也記不起開始硬撐的時間點。這次還加上神經痛（唉）但別擔心，某程度上我已老手（？）會照顧自己的。」

她曝自己有臉盲及還有個不愛漂亮的毛病，有一段蠻長的日子，不知道自己的樣子，常跟團隊說：「你們挑吧，你們看吧，我都可以。我是真的幾乎都沒什麼想法，對於自己（被打造、被呈現）的樣貌。我看不太出來差別。」而她最在意的是自己思緒，認為活著就是最重要的任務，才想藉由發文提醒自己別太累。