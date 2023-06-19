Sandy吳姍儒去年和交往5年的室內設計師男友王先生完婚，今年3月迎來愛子小初一，產後1個多月快速復工主持。本月初，時報周刊CTWANT在台北市信義區巧遇下工後Sandy，不知是否兼顧工作與家庭太過操勞，一向亮麗示人的她罕見露出倦容。

或許是身兼人母與工作，Sandy神情看起來頗為疲憊。（圖／本刊攝影組）

6月2日下午1點多，本刊在台北市政府附近巧遇吳姍儒的座車。1點半左右，車子停到一處巷內髮廊門口，沒多久身穿寬鬆牛仔套裝的吳姍儒，在人員的陪伴下滿臉笑容地走出髮廊，待放下社交模式，Sandy一個人走到副駕駛座，臉上戴著眼鏡的她，神情看起來似乎有些疲憊，而Sandy上車後，車子也直奔她位於台北市大安區豪宅，可見職業媽媽的不容易。

Sandy去年與王先生結婚，今年迎來前世情人。（圖／翻攝自Sandy IG）

身兼主持工作與家庭的Sandy，日前曾發文透露產後學會多工處理：「敷臉的同時餵奶拍嗝、吃飯的同時安頓家中大小事、梳化的同時上網訂購食衣住行育樂所需的一切。幾乎再也沒有單獨做一件事情的時刻了。」

剛升格新手媽媽，Sandy分享育兒的不容易。（圖／翻攝自Sandy IG）

她形容「過去這一週的疲憊程度幾乎是無法表情管理的節奏。收工回家眼睛乾澀身心俱疲，一度燒聲還久違的翻滾式胃痛了一次」。雖然老公有同步作業，但她半夜還得持續哄嬰，還沒來得及好好休息，天又亮了。但她認為現階段生活都是自己的選擇，所感受到的疲憊也是真的，還在持續調適。

更多 CTWANT 報導