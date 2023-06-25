役期延長1年，教育部推出3＋1方案，3年唸書，1年當兵，立委吳斯懷批評3＋1方案真是削足適履，治絲益棼，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從。吳斯懷更指出，PTT上也有多則相關貼文熱議，「史上最白X政策，學也學不好，兵也沒當好」。

以下是吳斯懷臉書粉專全文：

兵役政策實施多年來，大學畢業服兵役，服完兵役就業，沒有什麼問題，近年來因為推動募兵制，徵兵人數減少，又一再減少服兵役時間，形成役男排隊等候入營，早已形成民怨。

這八年民進黨執政，跟著美國抗中保台，搞得兩岸兵兇戰危，全球知名智庫都把台海視為戰爭風險最高的地區，蔡政府不得不聽從美國指導，將兵役延長為一年，沒有充分溝通，沒有完整配套措施，明年就要開始實施，國防部勉強規劃相關因應方案，能否如期如質實施都還是未知數。

現在教育部推出這個3＋1方案真是削足適履，治絲益棼，搞亂教育體制、影響服役成效、造成人心浮動、家長憂心未來、學生無所適從。所有問題的根源就在兩岸關係，馬總統執政八年，兩岸交流密切，和平發展，共榮互利，沒有軍機繞台，沒有戰爭風險，蔡英文執政這八年，兩岸兵兇戰危，戰爭風險日益升高，不得不增加軍購、強化後備戰力、將兵役延長為一年，積極準備戰爭。

為了準備戰爭，教育部配合兵役政策，因應大學校院學士班學生就學期間服役職涯發展需求，公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修修業實施指引」，推出3＋1方案。在尊重學生自由意願選擇的前提下，以不影響學生專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則，協助學校提供相關彈性修業措施，並透過各種支持機制，讓有意願之就學役男得於就學期間同時兼顧服役並完成學業，接續投入職場或升學，不受影響。

教育部規劃彈性修業指引，主要針對學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，請各校據以進行規劃，以符合學生在學期間申請服役之需求。透過教育部對學校的支持措施、學校對學生的支持措施、教育對學生的支持措施，三大支持機制，由教育部及大學共同來協助就學役男完成專案服役。

依教育部規劃，為使就學的役男有先入營服役的選項，大學4年之中，可先服完1年兵役，再把應修學分集中在3年的學期中間和寒暑假期間，如此即得以在4年原本大學修業時間，完成學業與履行兵役義務，且不會延誤升學或就業，及早實現自我生涯規劃。學生也可選擇先讀完4年大學再服役，相關細節將與大專校院溝通。

削足適履，治絲益棼的政策，看看PTT網友的反應，網友認為這樣的政策顯然男女不平等，開宗明義就說此條例不適用女性；再者，網友認為早一年或晚一年出社會根本沒差，但4年大學生活無法重來，「誰會蠢到少享受一年的大學生活去當兵？」，網友質疑，這一年的役期究竟要在就讀大學期間的什麼時候執行？在入學前或3年畢業後服役都不可能，更遑論是書念到一半突然去當兵，「當完兵會腦殘一陣子，之前都白唸了，請不要再亂搞了」。