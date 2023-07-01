要做到度量大、不計較相當不容易，星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中點名射手座、雙子座及巨蟹座，為人處事最寬宏大量，其中第1名的射手座個性樂觀，遇到吃虧時轉念超快，不去計較。

▍第1名：射手座

射手座個性樂觀、不會執著，有陽光般的內心，他們也會有生氣、低潮的時候，但是「烏雲一下就飄走了」，並往正向的方面轉念，覺得就算吃虧，老天爺也會在其他地方補償他們。

▍第2名：雙子座

雙子座很健忘，不論和家人或朋友吵架，當下可能氣到睡不著，結果隔天醒來就忘了；他們覺得有趣的事情很多，不需要把心思放在不開心的事情上。除了記性不好之外，雙子也很容易轉念，因此寬容大量。

▍第3名：巨蟹座

巨蟹座看待所有人只分「自己人」和「其他人」，對於其他人保持著客氣的態度，他們雖然不會把憤怒的情緒展現出來，但是會記在心裡，例如對方爽約或遲到，巨蟹下次就不會再約了；但如果是自己人做了同樣的事，他們完全不會計較。

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