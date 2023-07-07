在房價高昂且少子化的時代，全台房市近年來以20~30坪2~3房小宅為市場主流，僅有最會賺、最敢生的新竹縣市與全台各大都會區反其道而行，最受在地購屋族歡迎的是擁有寬敞生活場域、宜居的大4房產品，也是新竹當前市場主力產品，然而在新竹竹北房價飆漲至8字頭之下，4房產品很容易超過4000萬豪宅限貸令，未來開發商規劃只能選擇持續縮小居住空間，不僅室內空間不敷使用，且增添未來轉手困難度。

有鑑於此，愛山林建設為最重視生活品質與親子空間的竹科新貴客群，量身打造寶山18萬坪美式別墅生活圈「宏道新竹帝寶」，規劃8座主題公園，設計38~75坪花園住宅、2層美式獨棟別墅，將居住空間放大了、綠地更多了，交通部分基地位在茄苳交流道旁，1分鐘直上國道3號，距離竹科車程約8~10分鐘且不易塞車，上班距離還更近了，目前推出超優惠付款方案，自備5%、工程0付款就能買美式花園宅大四房，希望讓高薪的新竹菁英們不再委屈自己和家人，用竹北三房價格無痛升級美式花園宅。

「宏道新竹帝寶」產品設計38~75坪花園住宅、2層美式獨棟別墅，選擇多元且符合購屋族各種不同需求。（圖為3D示意圖/甲山林集團提供）

【超越六都！全台家戶購屋比買氣王 新竹房市最有活力】

新竹不只是全台最敢生、最敢養的城市，也是全台最敢買房的都會區，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，統計象徵區域買氣的家戶購屋比，2022年全國家戶購屋比約3.5%，代表每百戶人家有3.5戶購屋。

而身為全台購屋王的新竹縣，因就業機會多、人口結構年輕，區域裡面有自用需求帶動，加上高所得科技新貴匯聚且每年持續吸引許多工作人口移入，衍生穩定購屋需求，因此每百戶家庭就有5.77戶購屋，明顯超越六都表現，持續穩坐全台房市最有活力的冠軍寶座。

(資料來源：信義房屋不動產企研室統計/製表：葉思含)

觀察內政部最新人口資料，全台65歲以上人口已達415.8萬人，佔總人口的17.8%，老化指數達147.9，為歷史新高，其中14歲以下幼年人口占比最高的縣市，以新竹市高達16.1%奪下冠軍、新竹縣15.6%位列亞軍，其中新竹縣也是老人占比最低的縣市，堪稱全台最年輕都市，在新竹可說是沒有少子化疑慮。

【18萬坪美式別墅社區獨步全台 「宏道新竹帝寶」規劃新竹最夢幻4房】

放眼竹科10分鐘車程生活圈，能一次囊括低單價、高綠覆率、優質生活環境的新推建案，僅有寶山「宏道新竹帝寶」，全區由單一建商開發約18萬坪智慧城市計畫，與美商AECOM攜手合作，為全世界首座申請美國UL認證健康城市，採40%低建蔽率、低密度、低容積開發，可建築面積僅8萬坪，保留14.7萬坪綠地廣場形塑城市綠肺、8座主題公園，綠地面積約是大安森林公園2倍大，希望打造有別於竹北都市水泥叢林的住宅環境，為全台極其罕見的社區管理、美式大庭園微型城市規劃，更擁有竹科家庭皆夢寐以求的相對低總價4房產品。

「宏道新竹帝寶」綠地面積約是大安森林公園2倍大，8座主題公園，打造有別於竹北都市水泥叢林的住宅環境，為全台極其罕見的美式別墅社區智慧城市規劃。（圖為3D示意圖/甲山林集團提供）

市場認為，若以台北房市版圖觀察大新竹生活圈，竹北如新竹的信義計畫區、規劃核心商業區，寶山則像是宜居的台北市大安區，「宏道新竹帝寶」則是大安區內的「仁愛帝寶」。而未來寶山將成為大新竹的開發核心，地理位置優越、交通便利的「宏道新竹帝寶」則會成為寶山的核心，目前每坪僅4字頭親民房價，相比單價坐7望8的竹北與新竹，不僅是價格上的優勢，還有不易塞車、高品質居住環境與更大的未來增值性，因此吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋，就是看好目前低基期的4字頭房價進場，未來建設完成後，增值利多有望超車竹北。

【科技新貴分紅再創新高 流入房市為新竹買盤撐腰】

撐起整個新竹房市買盤的最大利多，就是產值逾兆、擁17.5萬就業人口的新竹科學園區，且就業人口不斷移入，尤以護國神山台積電（2330）發展腳步不停歇，今年第2季，寶山研發中心預計將再湧入8千名研發大軍，未來將持續磁吸大批高收入科技新貴進駐新竹、增添購屋動能，促使房市持續供不應求。

「宏道新竹帝寶」現在推出自備5%、工程0付款方案，而台積電去年營收與獲利創下新高，舉台積電今年員工業績奬金與酬勞（分紅）平均186.77萬元來看，不僅能選擇置產「宏道新竹帝寶」，再買顆包包安太座、暑假帶一家人出國遊玩也沒問題。觀察花園住宅大樓產品優惠付款方式，38坪訂簽94萬元起、總價僅1865萬元；而60坪產品訂簽137萬元起、總價僅約2735萬元，在竹科生活圈可說是找不到如此低總價、高CP值的新建案，也因此在竹科市場掀起一波購屋熱潮。

「宏道新竹帝寶」吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋，就是看好目前低基期的4字頭房價進場，也掀起竹科市場一波購屋熱潮。（葉思含攝）

宏道新竹帝寶

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