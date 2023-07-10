新竹縣第二屆「青創點睛．竹夢成金」舉辦創新提案徵選與媒合，優秀新創團隊向企業提案，與企業代表一對一深入對談。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府與StarFab Accelerator齊力打造的新竹AIoT加速器「青創點睛．竹夢成金」，日前舉辦「創新提案徵選與媒合」，在全國眾多報名團隊脫穎而出的24家優秀新創，輪番向企業提案，與企業代表一對一深入對談，最終有11家團隊與企業媒合成功，將與企業共同搶攻科技新商機！

縣府教育局長楊郡慈表示，今年第二屆「青創點睛．竹夢成金」，有六福村、拓緯實業、智邦科技、華夏玻璃、緯謙科技、邁特電子、醫智亮加速器等7大企業，吸引許多新創團隊報名徵選，經企業導師自團隊技術性、創新性、合作驗證等多方面評估，有24家新創順利進入媒合。

企業代表日前與新創團隊面對面交流，討論雙方商務發展機會，最終司圖科技、先行者科技、杰倫智能科技、亞博福爾摩沙、神識物聯、聊心科技、雅匠科技、智穎智能、榮光科技、樂達創意科技、繁晶科技等11家團隊成功媒合，在為期近4個月的「共創輔導期」中，一同開拓科技創新帶來的新可能。

楊郡慈表示，縣府近年持續挹注大量資源力挺青創，協助擁有創業夢想的青年落地新竹，希望透過青年的活力與創新想法翻轉在地產業，因此新竹AIoT加速器「青創點睛．竹夢成金」去年因應而生，在以大帶小機制下，協助有潛力的青創團隊與新竹在地企業快速進入商務合作，取得跨越性的成長。

第二屆「青創點睛．竹夢成金」新創成果博覽會，年底將在新竹豐邑喜來登大飯店登場，讓企業代表、優秀青創及投資機構齊聚一堂，交流新竹產業的新科技藍圖。