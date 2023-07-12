屏東縣銀髮人才服務據點成立滿周年，屏東縣長周春米透露該據點已服務超過3700人次，陪伴長者「銀」向新生活，投入事業第二春。

周春米今（12）日在臉書表示，屏東銀髮人才服務據點成立滿周年，服務超過3700人次，陪伴長輩迎向新生活，成功媒合的就業人數超過250人，如一位朱大哥就是有機械專長的資深師傅，去年退休後經由據點轉介再次成功投入職場，除了可以把經驗傳承給下一代外，也讓他獲得滿滿的成就感。

「歡迎各位『哥哥姐姐』們再次投入職場！」周春米透露，為了持續促進高齡者就業、改善產業缺工問題，縣府還加碼補助雇主第一個月的職業災害保險費，及就業者每月交通補助費最高1200元。

周春米說，屏東縣府會持續打造友善高齡的就業環境，媒合產業與中高齡者，鼓勵55歲以上長者及聘僱銀髮人才的友善企業，讓哥哥姐姐再次以專業步入市場，「銀」向事業第二春。