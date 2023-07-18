政大2021年8月正式成立資訊學院，於2022年9月獲教育部通過於112學年成立資訊安全碩士學位學程，隨後今年1月正式通過成立人工智慧跨域研究中心。政大表示，隨著資訊領域的迅速發展，將結合校內人文社會領域的優勢，培育未來跨領域人才。

日前政大獲國科會112年度「台灣資安科技研究中心專案計畫補助」，成為國科會資通安全中心（TWISC）成員，計畫主持人、資訊科學系特聘教授左瑞麟說明，未來中心將朝AI資安、零信任架構以及後量子密碼三大研究方向，以「金融科技安全」作為發展主軸，期待結合資訊學院、商學院以及法學院等學術研究能量與資源，發展具有政大特色的資安科技研究中心。

左瑞麟認為，即便相較國科會資通安全中心(TWISC)其他成員，如：中央研究院、國立台灣大學、國立陽明交通大學等共七個單位，政大並非全國資安領域最強，「但運用本校文法商的強項，結合金融科技的資安應用，發展具專長的關鍵研究議題，與其他學校作出研究方向區隔，仍是政大最大優勢。」

左瑞麟提及，目前他與資科系助理教授曾一凡致力於後量子密碼研究，資管系則有多位老師專注於區塊鏈、AI資安以及零信任的研究。結合政大跨院資安師資，同時邀請國立陽明交通大學、國立師範大學、國防大學以及中原大學等資安領域學者組成跨校團隊，搭建國際資安科研合作平臺。

為了因應整合型計畫要求，政大將於一年內成立校級資安科技研究中心。目前雖處於籌備階段，但左瑞麟期望未來除了跟相關學院之外，也能跟本校的金融科技研究中心、人工智慧跨域研究中心以及資訊安全學位碩士學程等單位共同合作，整合校內豐沛的學術資源，達成以「金融科技安全」為主軸的跨領域多元合作。