體質敏感的人住飯店都擔心「不乾淨」，主持人鄭弘儀透露，一位朋友曾入住日本一間高級飯店，沒想到半夜竟有女鬼拉他的腳，嚇得動彈不得；命理師表示，飯店高級不代表「乾淨」，如果飯店曾發生過不好的事情，也容易出現靈異現象。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中提到，有位朋友之前到日本玩，入住一間高級飯店，旁邊還有高爾夫球場，當下驚呼連連、超興奮；沒想到晚上時，朋友的太太先睡著，他竟親眼目睹「有人一直拉他的腳」，嚇得動彈不得。

朋友透露，對方是女生，頭髮很長，不過臉看不清楚，他撞鬼後也不敢跟太太講，怕她會害怕，直呼「這麼高級的飯店怎麼會發生這種事情？」

對此，命理老師周映君表示，乾不乾淨和高不高級其實不畫等號，要住飯店建議找比較新或有翻修過的「比較乾淨」；老舊飯店比較可能有類似情形，另外如果飯店曾發生過不好的事，也比較容易遇到靈異事件，「所以有時候是運氣的問題」。

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