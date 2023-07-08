難道命本該絕？黃姓男子7日下午5時21分騎車沿健康路一段外側車道行駛，行經水交社郵局前方1輛郵務車洽公停靠路邊，黃男直接擦撞該車，艙門把手刺穿安全帽，畫破右側太陽穴，當場摔車血流如注，送醫不治。

61歲黃男身體狀況差，原本預約8日到醫院動手術，不料7日提前出事，他騎車行經健康路上的水交社郵局，遇上郵局前方有輛郵務貨車洽公停靠，貨車司機下車進入郵局。

案發當時，黃男的前方一群機車先快速經過，殿後的他騎車沿外側車道前行，右腦竟撞上郵務車左側艙門把手。

黃男雖有戴安全帽，把手卻刺穿帽子，直接畫破他的太陽穴，他當場摔車，頭部血流如注，經民眾報案，救護人員到場時，地上已留下一灘血跡，緊急將他送醫急救，仍宣告不治。

這場死亡意外發生時，黃男周邊沒有其他車輛，不需閃躲，他抽血檢測無酒精濃度，警方初步研判可能因病導致精神無法集中，未注意到周邊狀況。

騎士頭部被路邊貨車門把畫破死亡十分罕見，警方私下嘖嘖稱奇，有人認為是電影「絕命終結站」的情節上演。全案已通知黃男家屬到場指認，報請檢察官相驗進一步釐清死因。