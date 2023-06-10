本月5日台中市大理區因1名游姓女子「四肢瘀傷」，經送醫搶救後不治，此案件讓檢警懷疑和4年前自稱「聖母」的邪教有關聯，檢方複訊後，將4人聲押禁見，法官漏夜審理，晚間9時40分裁定詹女、許女收押禁見，另2人仍在審理中；然而，有關該「邪教」也被起底，曾有阿嬤入會2個月就被戳瞎雙眼，還有男子的幸福家庭變支離破碎，妻子被慫恿要和家人斷絕關係、夫妻要離婚。

曾參加該宗教團體的1名謝姓阿嬤於2019年5月入會，並且擔任廚婦，然而，僅待了2個月，因頂嘴兩句遭教友以能量棒戳瞎雙眼，阿嬤也表示，教友曾拿捲起來的止滑墊，甩頭部兩側的太陽穴，另外阿嬤也說媳婦入會也被洗腦失聯多年，並對該宗教「聖母」林姓女子，當初做出惡劣行徑，但僅以100萬就交保成功，日後繼續胡作非為感到痛心。

另外有位林姓男子提及，該宗教已變成「邪教」，還曾慫恿要和家人斷絕關係、夫妻要離婚，並表示妻子多年前入會後，整個人都變了，他曾和兒子到道場內找人，妻子不僅翻臉不認人，父子還遭人轟出來，原本幸福的家庭也支離破碎，他也說，妻子過年只回來一天，也沒和他說上半句話，初二便離開，面對這樣的狀況，他感到很心寒。