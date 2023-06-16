百白在《我的麻吉4個鬼》中翻白眼通靈。（甲上提供）

曾敬驊挑大樑主演的喜劇片《我的麻吉4個鬼》，今（16日）發布超前導預告和前導海報，曾敬驊化身被鬼纏身一臉衰樣的地獄倒楣男，出現肩頸沉重、惡夢連連等症頭，迫於無奈找上百白飾演的「發發大師」問事求化解，爆笑情節呼之欲出。

《我的麻吉4個鬼》由《比悲傷更悲傷的故事》億萬監製莊淳淳與影集版導演謝沛如再度聯手，集結曾敬驊、邵雨薇絕配男女神首度夢幻共演，更成功讓曾敬驊「改頭換面」，頂著鳥窩頭搭配黑眼圈的衰鬼造型，突破以往帥氣小生形象，切換自如的搞笑顏藝（臉部表情藝術）表現可說毫無包袱，頹喪扮相也讓曾敬驊滿意笑說：「這次的裝扮很令我吃驚，常常讓身邊的朋友認不出我，追垃圾車時特別投入！」

超前導預告中，曾敬驊飾演遭好兄弟纏身卡到陰的地獄倒楣男「阿緯」，找上百白飾演的「發發大師」問事，哀怨訴苦「活著好累」，只見百白先是狂翻一陣白眼通靈，接著厭世回應：「人生在世誰不累，我也很累。」勸導阿緯要放下，「他們要是滿意，自然就會離開」，並看向阿緯身後，用台語問：「對吧？」冷面笑匠功力令人噗哧大笑。

百白曾獲台北電影獎最佳女配角，也是圈內知名的表演指導，這次他化身專精人鬼溝通的解籤大師，渾然天成的喜感讓曾敬驊十分欽佩，直呼跟她對戲相當有趣，「我很欣賞她的表演，對戲時更不用多說，現場她的一字一句台詞跟情緒表演都讓我印象深刻。」百白也稱讚首度合作的曾敬驊很認真準備「阿緯」這個角色，而且是個超級有禮貌的小帥哥。

《我的麻吉4個鬼》劇情描述地獄倒楣男阿緯（曾敬驊飾）舉目無親無依無靠，老闆跑路工作也丟了，萬念俱灰下只想結束自己倒楣的人生，沒想到不僅死不成還被4個冤鬼纏身，衰上加衰，經過發發大師「降落」指點，只要完成4鬼遺願就可以送他們安心上路，於是阿緯只好心不甘情不願開始一段幫鬼圓夢的超級任務。將於8月18日上映。