端午連假正值武陵農場繡球花季盛開綻放，尤其不少「巨無霸」型繡球花球直徑可達40公分，武陵農場副場長胡發韜22日表示，最佳賞花期約6月下旬至7月中旬。（武陵農場提供／潘虹恩台中傳真）

武陵農場繡球花正盛，吸引不少民眾前往賞花，而台灣唯一保育類、最漂亮的「虹彩叩頭蟲」也現身花海中，令遊客驚喜連連。（武陵農場提供／潘虹恩台中傳真）

端午連假首日，各地民眾紛紛出遊，武陵農場繡球花正盛，吸引不少民眾前往賞花，而台灣唯一保育類、最漂亮的「虹彩叩頭蟲」也現身花海中，令遊客驚喜連連；武陵農場22日提醒遊客，若有機會與虹彩叩頭蟲不期相遇，請保持距離觀察，勿干擾捕捉，以免觸法。

虹彩叩頭蟲又稱渡邊氏大青叩頭，身長約3至4公分，是少有大型叩頭蟲珍稀種類。其前胸背板兩側具亮麗橙紅色條紋，外緣黑色，身體扁平，腹端尖銳，翅鞘深綠色具強烈金屬感與七彩琉璃般光澤，尤其在陽光照射下閃爍著如同祖母綠、黃彩鑽及紅寶石般光澤，質感非常細膩精緻，且前胸背板與翅鞘比例為1比3，呈現出少有俐落如子彈列車流線型，只分布於中高海拔環境保育良好場域。

武陵農場表示，虹彩叩頭蟲是台灣特有種、二級保育類昆蟲，非常「珍貴稀有」，是台灣唯一保育類、最漂亮的叩頭蟲。由於虹彩叩頭蟲數量稀少，難得一見，一向是生態觀察界蟲迷心目中的最想遇見的「夢幻蟲蟲」，有「森林中活寶石」稱號。

端午連假正值武陵農場碩大繡球花季盛開綻放，尤其不少「巨無霸」型繡球花球直徑可達40公分，都比人的巴掌、人頭更大。遊客幸運在繡球花上發現虹彩叩頭蟲現身浪漫粉紅色的繡球花瓣，讓遊客驚喜連連，直呼「好幸運」、「不虛此行」，也代表武陵農場自然生態保育有成，令場方人員非常欣慰。

武陵農場副場長胡發韜表示，目前武陵農場繡球花陸續盛開，最佳賞花期約6月下旬至7月中旬，提醒民眾若有機會與珍稀逸品保育類虹彩叩頭蟲不期相遇，請保持距離觀察，勿干擾捕捉，以免觸法。此外，端午連假農場住房率95％以上，還有少數臨時退房釋出房間，歡迎民眾把握稍縱即逝機會，來場賞花避暑紓心之旅。