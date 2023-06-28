為推廣食農教育，新北市政府今起至7月4日，於市府一樓大廳舉辦「食物歷險記」食農教育展，副市長朱惕之表示，新北市在推動食農教育的過程中，市長侯友宜不斷要求，一定要完整的從農園、校園再到家園，在這為期一周的展出當中，將這樣的歷程做相關的展出。

本次展覽以活潑生動的兒童繪本作為主題意象，來增加民眾對於食農教育的理解，讓親子透過食物歷險的互動過程，探索農作物從「產地到餐桌」供應鏈中，人、食物與大自然之間的各種關係。

朱惕之表示，這次結合北台區域發展委員會的8個縣市、台灣好文化基金會及家樂福基金會等共同展出，呈現不同區域的食農教育特色與理念，希望藉由從產地的農園生產開始，一直到校園裡面學生對食農基礎項目了解後，透過自行製作的方式端到餐桌上，也到賣場貨架上，從農園、校園再到家園的食農教育歷程做展出。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市／式，透過食農教育展互動式遊戲及跨領域、跨區域的共同展出，來呈現農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化等食農教育面向，並將食農教育融入從農園融入到生活中，實踐永續農業以及達到全健康（One health）的目標。

展覽的主展區的互動遊戲區域，讓參與的孩子扮演從最開始的授粉者，幫助南瓜授粉結果，在水田、旱田尋找不同田間的特色食材，認識食物同時體驗採收的樂趣，最後再到副展區以四季餐桌遊戲過程創作出屬於自己的餐桌饗宴，三個階段的互動式遊戲串連，讓孩子從過程中了解食物的來源及生產環境，深入體會到食物「從產地到餐桌」及吃在地食當季的過程。