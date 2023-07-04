國際半導體產業協會（SEMI）今（4）日宣布2023國際半導體展即日起正式開放報名，將有超過20場產業論壇與熱門座談。其中，大師論壇（Master Forum）邀請多位國際級企業執行長（CEO）深度剖析半導體各領域發展趨勢，議題豐富精彩可期。

2023國際半導體展以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation. Empower Sustainability.」為主軸，聚焦包括先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等半導體熱門議題。

儘管半導體產業近期受總體經濟局勢、持續去庫存化等因素影響，出現短期的資本支出調整，但受惠於人工智慧（AI）、智慧汽車、高速運算（HPC）和其他成長中應用的重大技術發展，使半導體產業維持穩健發展前景。

呼應近年國際情勢變化、凸顯台灣身為國際可信賴夥伴的關鍵地位，今年半導體展迎來英國、捷克、澳洲、義大利、日本、波蘭、新加坡，以及由荷蘭與德國進駐的歐洲矽谷專區等8大國家館登台策展，共同打造國家級全球化產業交流平台，藉此開啟全球布局新契機。

此次規畫富含創新技術的異質整合、化合物半導體、材料、綠色製造概念、人才培育特展等12大展覽主題專區，並睽違2年舉辦高科技智慧製造未來展區活動，以及異質整合國際高峰論壇、策略材料高峰論壇、FLEX Taiwan 2023軟性混合電子國際論壇活動。

將於9月5日舉行的「市場趨勢論壇」，邀請包括顧能集團、麥肯錫、摩根士丹利、瑞穗銀行、SEMI產業研究、以及TechInsights等多位資深產業顧問，深度剖析市場發展趨勢，並提供戰略建議和洞察，分享洞悉產業發展黃金航線。

9月6日的「大師論壇」則邀請日月光(3711)半導體執行長吳田玉、台積電(2330)董事長劉德音、Cadence總裁暨執行長Anirudh Devgan、科林研發總裁暨執行長Tim Archer、東京威力科創總裁暨執行長河合利樹等產業意見領袖，共同探討半導體產業未來創新趨勢，聚焦產業成功關鍵，並擘畫出半導體再創黃金20年藍圖方向。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業是科技發展與應用突破的主要驅動力，技術創新更是推動不斷進步的關鍵。在AI、永續、資安等機會與挑戰接踵而來之際，SEMICON Taiwan再次展示最先進的技術趨勢和創新解決方案，打造更繁榮且永續的未來。