經濟部長王美花（右四）10 日出席新應材公司擴廠典禮，高雄市長陳其邁（左四）陪同。（林瑞益攝）

半導體材料新應材公司10日在高雄市岡山區的高科舉行第二期擴廠典禮，經濟部長王美花致詞說，該公司的技術不斷進步，如今也供應最先進的製程，台灣擁有全球完整的供應鏈。高雄市長陳其邁也感謝廠商看好高雄，投資高雄。

王美花說，新應材公司的二廠要擴建，這是經濟部輔導多年、很重要的半導體材料供應商，其技術不斷進步，如今也供應最先進的製程，台灣除擁有台積電，也有完整的生態系。

王美花推崇國內的廠商技術不斷進步，能打入最先進的製程，讓台灣的供應鏈成為全球最特殊的。至於南部的Ｓ廊帶也會產生群聚效果，對半導體的製造廠到南部會有加乘效果，恭喜新應材公司持續擴廠。

陳其邁以「大雞晚啼、後發先至」形容新應材公司，他希望，除台積電的先進製程外，也能建立強韌的生態系，設備材料廠商提供最完整的服務，相信這對企業轉型有幫助，台灣與高雄對整體全球供應鏈的半導體也能扮演舉足輕重的角色。他感謝經濟部與廠商的幫忙，讓此生態系逐漸在台南與高雄形成。

此外，王美花也談到水情，她說，目前曾文與烏山頭水庫的水量與去年6月相比減少許多，農委會剛公布有部分地區需要休耕。目前蓄水量不足，雖然未來可能會有颱風，但不確定的因素太高。至於民生用水無虞。