馬拉雅利舞蹈協會表演印度舞蹈。（高鈞麟攝）

活度現場安排20個印度特色料理、服飾、手工藝及手工彩繪多元市集攤位，讓民眾體驗。（高鈞麟攝）

遵循印度傳統，新北市文化局長張䕒育點燈，祈求風調雨順。（高鈞麟攝）

2023年印度文化節16日於汐止夢想藝術村登場，今年以「印度喀拉拉歐南新年」為主題，邀請在台印度裔、世界其他國家及台灣藝術家參與，現場除有印度市集及體驗工作坊，還安排極具印度特色的踩街遊行，讓民眾感受濃濃的印度風情。來自南印度、在台定居16年的Shylaja說，台灣人民親切、友善，非常喜歡台灣這片土地。

新北市文化局指出，印度喀拉拉歐南新年傳統節慶是當地重要的活動，相傳當時印度喀拉拉國王馬哈巴利，勤政愛民，受人民愛戴，卻引發天神嫉妒。天神將國王軟禁在天界，國王只有每年喀拉拉豐收節時，可再下凡與民同樂，即為喀拉拉歐南新年的由來。

文化局表示，現場除有印度舞蹈劇演出，還規劃20個印度特色料理、服飾、手工藝及手工彩繪多元市集攤位及印度瑜珈、舞蹈體驗工作坊，讓民眾免費報名體驗。

文化局長張䕒育表示，新北市新住民人口冠居全國，造就豐富多元的異國文化環境。推廣印度文化已有10年，呈現出新北市多元文化相互融合的特色，以提升與印度的文化交流，讓民眾更認識豐富的印度文化。

來自南印的Shylaja，當年丈夫外派到新竹科學園區，夫妻倆在台灣一待就是16個年頭，2個兒子也在台灣出生長大，今天一家四口特地從新竹北上，到新北市參加印度節活動。她說，台灣擁有美麗的景色，人民很親切、友善，最重要的是台灣治安很「safety」，非常熱愛台灣這片土地。