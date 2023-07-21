不少外國旅客來台都說，台灣人很熱情、食物很好吃，但一名女網友分享，偶然發現日本網路論壇上，有日本網友瘋狂嫌棄來台灣旅遊，稱這裡的環境髒亂、蟑螂超大，交通危險，而且食物一點都不好吃，讓原PO氣得直呼豈有此理，但不少台灣網友看了卻尬笑說，一針見血的評價。

一名女網友在PTT上分享，日本網路論壇「5ch」上有篇討論台灣旅遊的文章爆紅，她好奇點進去看，發現日本人竟一窩蜂地給台灣旅遊負面評價，讓她看了超不爽，認為日本人這樣做豈有此理。

女網友也轉貼了貼文中的負評，並逐一翻譯成中文說，去台灣一點都不感動，交通太危險了，不小心哪天可能會被車子碾到，而且環境很髒亂，街上很臭，而且蟑螂超級大隻。另外還有許多人抱怨食物很難吃。「讓我最驚訝的是東西都很難吃」、「東西難吃」、「東西真的難吃，嚇我一跳」。

女網友指出，甚至還有日本網友點評，台灣很像是日本的鄉下，如果想到亞洲不同國家旅遊，建議還是去泰國比較好，東西便宜，度假村的選擇很多，東西超級好吃又好逛，何必要特地跑去台灣旅遊。

女網友也說，她只翻議了部分的留言，有興趣的人可以自己上去看，但是日本人竟然這麼瞧不起台灣旅遊，台灣人是不是該團結起來出征了？台灣真的有那麼不堪嗎？

貼文引起網友討論，不少人卻尷尬地說，好像沒有辦法反駁。「真的爛！盤子才在國旅」、「笑死，真的一針見血」、「實話實說，沒錯啊」、「不能接受實話嗎？台灣就是鬼島」、「本鄉下還比台灣舒服」、「飯店那麼貴，就先負評了」、「實話總是傷人」、「沒事來台灣受苦幹嘛？」

不過也有日本網友在原本的貼文下方留言讚揚台灣，好吃的食物還是很多，炒飯、小籠包和各種熱帶水果，這些都比日本當地的還要好吃，另有許多人則建議，可以多找一些台灣當地人吃的店家，比較不容易踩雷。