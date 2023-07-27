上週（20日）新北板橋發生的冷氣機掉落事件，砸中一名女大生，傷重不治；高處安裝冷氣室外機的問題，引起民眾格外關注。

日本冷氣室外機直接放地上 他問「台灣應該沒人這樣裝？」

最近有網友在PPT以「日本冷氣室外機就直接放地上？？」為題發文寫道，他最近迷上看介紹房子的YouTube影片，注意到日本有些房子、小公寓會將冷氣室外機放地上，讓他不禁納悶「台灣應該沒人會這樣裝吧...這種工法是冷氣師傅偷懶嗎？」

貼文一出，網友紛紛指出原因，「因為台灣沒地上可以放啊，房子都蓋好蓋滿」、「有空間放就直接放啊」、「人家有地」、「台灣的室外地面空間必需停車擺盆栽做生意」、「日本也是颱風地震多，重物應該放地上」、「人家地太大，你看這空間，台灣人會拿來蓋倉庫」、「室外機本來就是設計放地板的，是因為台灣很多房子都沒設計陽台才會用掛的」。

但也有網友認為，「不怕淹水？至少有個架子不要貼地比較好吧」、「蛤，這樣不會有狗大便嗎？」「地面有一點點斜度，不然你平常也會積水」、「暴雨、積雪，就等著報廢，還靠那麽近」、「如果淹水不會壞嗎？」「不架高台灣積水就壞了」。

「裝冷氣、掉落」一個月內上熱門關鍵字

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，一個月內（2023/06/26～2023/07/25）「冷氣」的熱門關鍵字，包括裝冷氣、安裝、外牆、掉落、砸死等，顯見冷氣墜落意外令不少人感到震驚，在網路上引發高度討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月26日至2023年07月25日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『冷氣』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。