作家夏雪分享，一位工程師年薪高達600萬，近日徵婚稱對伴侶要求不多，只希望對方能照顧好小孩與他，並好好整理家裡，並表示生活所有開支都實報實銷，每個月還可額外多拿2萬塊的零用錢，但延伸出來的條件，卻讓所有人都看呆直呼，這是徵婚還是在徵低價的工具人，外包阿姨回家打掃都沒這麼便宜。

夏雪近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，一位年薪600萬的工程師徵婚，對未來伴侶的長相沒有太大要求，不求很漂亮，只要清秀就好，但他對婚後生育有要求，希望可以生1至2個小孩，且若伴侶現在的工作薪水不高的話，建議可以離職在家帶小孩，他包吃包住，生活上所有的開支都是實報實銷，然後每個月會給太太2萬元的零用金。

夏雪表示，這位工程師自認要求不多，只是希望太太可以顧好小孩，把家裡打理的乾淨整齊，然後讓他每天下班可以有熱騰騰的飯菜吃就好。然後在生活上面，他希望太太可以理解他工作很辛苦，不要要求他幫忙帶小孩出去玩，也不要讓小孩在家打擾到他休息，然後偶爾還要幫他按摩。

夏雪指出，這位工程師對於未來太太的健康也有要求，他希望對方是個身強體壯，沒有氣管過敏的人，因為他不想要為了老婆與小孩戒菸，且有了小孩以後，由於家裡完全沒有後援可以幫忙顧小孩，所以希望太太能好好照顧自己，不要生病了。

條件一曝光，讓所有嘉賓看傻直呼「這在開什麼玩笑，2萬塊就要別人把自己賣掉？」作家欣西亞表示，很多男生仗著自己年薪很高，就覺得自己有資格叫老婆坐牛做馬，但這樣的婚姻不會持久，除非他可以接受請清潔阿姨來掃家裡、保母來顧小孩，否則很難走下去。

另一位嘉賓陳珮甄也提到，工程師的年薪高達600萬，乍看之下好像條件很好，但男方賺這麼多錢，是希望跟老婆一起享受高薪所延伸出來的福利，還是只是想找一個低薪的長期工具人來處理家事與傳宗接代的部分，兩者之間差異很大。

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