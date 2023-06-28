一名女網友分享，婚後婆婆要求上繳所有薪水，每個月只發1萬元零用錢給她，讓她相當不滿，向婆婆反應，每個月1萬元根本不夠用，要求提高零用錢的額度，但婆婆始終不答應，讓她又氣又無奈，覺得自己辛苦工作卻淪為這個下場很可悲，引起網友討論。

一名女網友昨天在「匿名公社」上分享，剛結完婚婆婆就要求她上繳所有薪水，每個月只能領零用錢過日子，她不滿詢問原因，婆婆卻大言不慚地說「大家都是這樣，沒有為什麼？」因此她和老公就過著每個月各領1萬元零用錢的生活。

女網友表示，她曾向婆婆反應，每個月1萬元根本不夠用，要求提升零用錢的額度，但婆婆始終不肯答應，讓她又氣又無奈，不理解自己每個月辛辛苦苦工作，卻連想要買的東西都負擔不起，只能靠著微薄零用錢度日，真的很可悲。

貼文引起網友討論，不少人傻眼直呼，這如果不是幻想文，原PO的問題也很大，別人要求你全上繳就乖乖聽話嗎？「婆婆有生你養你嗎？幹嘛要上繳」、「為什麼要給？婆婆當初也是要討高額生活費，我直接回如果婆婆必須從我這拿生活費的話，那我會先分配給我父母，婆婆就氣炸了」、「還願意繼續過這種生活的妳確實挺可悲的，把薪資全部給沒有餵過妳一口飯的人」。