逸祥請朋友幫忙理財，卻意外成為詐欺共犯。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（5日）晚10點播出「意義是什麼？我只知道義氣！這些人被義氣給害慘了」，徐凱希曾和前東家有過薪資糾紛，對方甚至還以出唱名的名義向她借錢周轉：「上間公司承諾我發片，但合約中有非常多狀況，譬如唱了2、30場演唱會，全部沒酬勞，我們反映這件事，老闆就說『我真的很辛苦，為了妳們的未來在鋪路』。」

徐凱希一度擔心自己「催債」會讓對方覺得忘恩負義：「結果合約結束過了1年，我都沒跟他拿錢，加起來應該有60幾萬，最後我說要走法律途徑，他直接說『那妳就去告吧，反正我脫產了』。」連主持人吳宗憲都覺得對方的行為太無賴，徐凱希更透露：「媒體爆出來之後，很多同行說他現在還在騙！」

逸祥透露之前託付好友幫忙投資理財，結果卻差點成了詐欺共犯，他說：「幾年前認識一個做保險的大哥，他本身有在玩股票，他說那邊剛好缺一筆錢，問我要不要幫他？那時候我很信任他，直接把帳戶密碼都給他，而且存款真的有變高，但過了半年以後，收到帳戶被凍結的通知，警方就說我涉嫌詐欺取財。」

逸祥才發現對方用同一招到處行騙，詐騙金額高達百萬：「警方跟我說『帳戶跟密碼是你主動提供的，檢方看起來會覺得你是共犯』，所以那時候我就很緊張，後來找人幫忙請律師，才沒被檢察官起訴。」但逸祥投機取巧的心態也讓在場來賓覺得不應該。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。