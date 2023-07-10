蔡英文總統（左三）10日視察刑事警察局，慰勉警察同仁打詐辛勞，並在行政院打詐專責辦公室主任李憲明（左起）、行政院副院長鄭文燦、刑事局長李西河（右起）、警政署長黃明昭、內政部長林右昌的陪同下，聽取各項打詐工作成效。（黃世麒攝）

蔡英文總統10日至刑事局視察警方打擊詐欺犯罪的績效與策略，她是20多年來，繼故總統李登輝之後，再度造訪刑事局的總統，凸顯政府「打擊詐騙、守護治安」決心。

蔡英文今天在督導打詐辦公室的行政院副院長鄭文燦、打詐辦公室主任李憲明、內政部長林右昌、警政署長黃明昭和刑事局長李西河等人陪同，聽取刑事局打詐中心的簡報。

蔡英文總統（左）10日視察刑事局打詐績效，並頒發慰勉獎勵金給打詐有功人員，圖右為刑事局偵七大隊長黃國師。（警方提供）

蔡英文總統10日視察刑事局打詐績效。（警方提供）

蔡英文致詞指出，隨著科技進步，詐騙手法日新月異，影響國人生活，打詐是國人關注議題，也是政府全力投入重要工作，政府推出打詐行動綱領1.5版，對於詐騙犯罪，政府整合跨部會、跨領域力量，進行上游清源，下游清淤，同時也完成打詐5法修法，從技術面到法制面持續強化、升級打詐力道。她說，到刑事局除勉勵辛苦打詐同仁，也向國人報告上半年政府3大面向打詐成果。

蔡英文表示，首先是「防堵詐騙」，針對常見手法，利用電話、簡訊，假冒親友、銀行、網購業者，政府結合電信業者執行停斷話，落實審核門號申請，掃蕩詐騙集團話務機房，減少被害案件，今年1到6月攔阻超過393萬則詐騙簡訊。上半年從源頭攔截＋886電話，總數超過1135萬通，政府藉由NCC和電信業者合作，新增攔阻機制，從6月開始，境外詐騙電話大幅減少。她說，繼續努力，希望讓民眾接到假冒親友或境外電話詐騙機會越來越少。

蔡英文總統10日視察刑事局打詐績效。（警方提供）

蔡英文總統10日視察刑事局打詐績效，並在門口合影。（警方提供）

蔡英文總統10日視察刑事局打詐績效。（警方提供）

蔡英文總統（右三）10日視察刑事警察局，慰勉警察同仁打詐辛勞，並在警政署長黃明昭（右起）、內政部長林右昌、行政院副院長鄭文燦、打詐專責辦公室主任李憲明等人陪同下，聽取各項打詐工作成效。（黃世麒攝）

第二是「阻斷詐騙」，阻斷金流，政府和36家銀行合作，建立境外帳戶預警機制，常有民眾到銀行匯款，警方和銀行加強合作，上半年臨櫃攔阻受騙金額超過新台幣26億元。

第三是「懲處詐騙」，警方全力以赴偵破多起重大案件，上半年查獲詐欺集團超過5900人，詐騙拘禁，過去查獲犯嫌716人，救援數492人，總統感謝警察付出。

蔡英文指出，政府打詐1.5發揮成效，詐騙樣態多，變化快速，不能鬆懈，必須持續打擊詐騙。她強調，提高打詐成效要整合跨部會、中央地方、民間地方，和人民合作，向民眾宣導6不，詐騙走無路。要求先匯款不要給、臉書沒有藍勾勾不要點、網路交友借錢不要信、穩賺不賠群組不要加、收到不明簡訊不要理、要求給個資不要洩漏。

刑事局則指出，當前詐欺犯罪隨資通訊及金融科技發展，演化為涉及多重面向的犯罪問題，行政院自去年6月實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向研訂各項策略，打破過去詐欺犯罪僅有檢、警、調獨力奮戰的框架，整合跨部會力量，成立「打詐國家隊」。今年6月實施「打詐綱領1.5版」，針對高發詐欺案類及新型態詐欺犯罪，精進各項策略或措施，從法律面、技術面雙管齊下，強化截堵詐欺集團透過各項資通服務或工具之技術，並推動修正「打詐5法」，以全面降低詐騙受害事件。

總統也感謝全體警察在打詐工作的付出與成果，期勉警察持續透過各項宣導管道與行銷策略，使民眾充分認識詐騙、避免受騙，提升防詐免疫力，並延續當前打擊詐欺之戰力，積極查緝詐欺集團，以保護民眾財產之安全。