民進黨今天全代會為區域立委參選人總統參選人賴清德造勢，蔡英文總統及行政院長陳建仁等人更在台下拿著加油棒為麽個參選人打氣，蔡英文更授旗給賴清德，賴清德大力揮舞，現場「凍蒜」、「挺台灣 Team Taiwan」聲不絕於耳，響震圓山大飯店的屋頂。

今天全代會造勢活動，「民主大聯盟」提名、合作的區域立委，除了澎湖參選人楊曜缺席，72個參選人唱名上台時，都有搭配棒球打擊出去的聲音，賴清德、蔡英文、立法院長游錫堃、陳建仁，蘇貞昌被蔡英文硬拉上台。賴清德上台時跟每個參選人擊掌，全體大喊「挺台灣、凍蒜」。

這次全代會以「民主團結挺台灣」為大會主軸， 訴求民進黨政府執政以來，在「照顧人民、教育努力、經濟成果」的施政表現，以及近期推出「3大生活圈通勤月票」等便民措施上，將執政成績完整呈現，並為接續執政展現最好的準備。

開幕式中，也透過播放6分鐘政績影片，呈現民進黨政府執政七年多來的多項有感政績，影片中主要以蔡英文總統作為口白主調，並串接賴清德主席、蘇貞昌前院長及陳建仁院長的口白，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。