對於民進黨總統參選人賴清德日前喊出「台灣總統走入白宮」，民眾黨立委張其祿認為，「美國最怕就是現在你搞這一招」 ！他也質疑賴清德，「這是你真正的問題，你的弱點在這裡」，民進黨不是有很多國際外交人才？口譯哥什麼等等，「你們懂不懂美中關係？」

賴清德日前在競選活動中聲稱，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，《金融時報》報導表示，美方官員要求台灣政府澄清「走入白宮」的言論。不過，賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，美方高層並沒有為此向副總統賴清德團隊提出關切。外交部發言人劉永健也表示，美國行政部門資深官員已正式否認曾向賴副總統團隊表達關切。

民眾黨立委張其祿質疑賴清德，要怎麼走入白宮？用什麼身分角色？用觀光客身分？或是用台灣共和國總統？「美國最怕就是現在你搞這一招」 ！

民眾黨立委張其祿。（資料照片）

張其祿分析，美國堅持「一中政策」、維持現狀，賴清德說要走進白宮，可能要出亂子，這代表賴清德對於中美、國際關係搞不清楚，無法判斷美中台的情勢，「這是你真正的問題，你的弱點在這裡」。

張其祿直言，賴清德的幕僚、國安團隊，沒有搞清楚這問題有多嚴重，這是為什麼美國人要生氣，認為你這樣做非常非常危險。一個未來要帶代表台灣的總統，對於國際關係如果這麼淺薄、粗造，台灣人很危險。

張其祿質疑，民進黨不是有很多國際外交人才？口譯哥什麼等等，「你們懂不懂美中關係？」這直接就違反美國的一中政策！