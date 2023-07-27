根據英國《金融時報》報導，美國商業影像公司BlackSky的衛星照片顯示，中國大陸協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地的建設目前已經接近完工，甚至跟東非吉布地基地一樣，可望停泊航空母艦。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，這就是標準的「看圖說故事」，雲壤海軍基地水深最深7公尺，不要說山東號航空母艦，補給艦、飛彈驅逐艦也都進不去。

呂禮詩26日在臉書貼文表示，《金融時報》（Financial Times）根據BlackSky的衛星照片指出，中國大陸在柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）的碼頭似乎即將完工，依其尺寸估算將可停泊航空母艦。

呂禮詩接著指出，港岸設施蓋好了，航空母艦就可以停靠了嗎？這就是標準的「看圖說故事」，並不是碼頭蓋好了，什麼排水量的艦艇都可以駛入。

呂禮詩點出，雲壤海軍基地周邊的水深，北航道不過就2.3公尺，南航道深一點，有7公尺；以這個水深，不要說山東號航空母艦，901、903A綜合補給艦055、052C/D飛彈驅逐艦都進不去，054A及056A飛彈護衛艦也只能從南航道勉強開進去。但南航道只有270公尺寬，比左營港300公尺的A點都窄。當然是可以挖啊挖啊挖，但還要花些時間，而東非的吉布地（Djibouti）基地本身就是個深水港，狀況就完全不一樣。