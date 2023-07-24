執政的柬埔寨人民黨今天宣布在選舉取得壓倒性勝利後，美國政府以這場選戰傷害民主為由，將暫停與柬埔寨有關的海外援助計畫，並對一些個別人士祭出簽證禁令。

路透社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中指出，柬埔寨總理洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）幾無對手，這場選舉「既不自由也不公平」，華府對此「感到憂心」。

米勒表示，柬埔寨當局選前「透過一些方式威脅和騷擾政壇反對派、媒體、公民社會，違背柬埔寨的憲法及國際義務」。米勒還說美國政府為此「已採取行動，對損害民主的個人實施簽證限制，並暫停特定外國援助計畫」。

米勒呼籲柬埔寨政府恢復名符其實的多黨民主政治、終結出於政治動機的審判、撤銷因批評政府而遭受的定罪，同時允許獨立媒體在沒有介入的情況下運作，「以提升柬埔寨的國際聲譽」。

統治柬埔寨38年的強人洪森不理會西方對於柬國大選可信度的質疑，決心為精心安排的內定接班人、長子洪馬內（Hun Manet）掃除一切掌權之路的障礙。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120724