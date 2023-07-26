英國《金融時報》報導，根據衛星照片，中國大陸在柬埔寨雲壤的海軍基地碼頭已近完工，依其尺寸估算將可停泊航空母艦，除挑戰美國海軍之外，也為中國大陸在暹羅灣提供戰略優勢。國際戰略專家賴岳謙25日在《頭條開講》節目強調，美國在海外有7、800個軍事基地，大陸才建第2個美國就叫那麼大聲。事實上大陸近期開安全會議，就在準備防範美軍的登陸作戰，要讓各省地方政府跟軍區整合，推動治軍理念的一體化。

賴岳謙表示，柬埔寨雲壤海軍基地過去是美國人在使用，當然跟柬埔寨首相洪森是有關係的，洪森的兒子是過去美國極力拉攏跟培養的對象，所以洪森在擔任柬埔寨總理，大概10年左右的時候，他的兒子就進西點軍校了，進西點軍校不容易，但他的兒子就可以進西點，再到英國去讀書，最後讀完博士，回到柬埔寨。所以過去柬埔寨跟美國的關係其實蠻深的，但他同時也維持著跟中國大陸的關係。

「雲壤基地，美軍從2010年左右，就開始使用這個基地了。」賴岳謙提到，後來柬埔寨跟美國的關係愈來愈遠，柬埔寨跟中國大陸的關係愈來愈深，然後洪森整個轉向了，就把美軍固定的建築都把它拆掉，委由中國大陸來幫他們建立這個港口。

賴岳謙指出，目前建立起來的這個港口，是屬於軍民兩用港，美國、英國就很關注這個問題，認為中國大陸就是要使用這個港口，作為他的軍港、在海外的軍事基地之一，也就是除了吉布地以外第二個軍事基地。所以美國就叫得很大聲，給柬埔寨壓力，並譴責中國大陸說，你怎麼可以這樣做？大陸的回應很簡單，就是說你美國在海外有7、800個軍事基地，在140個國家地區都有軍事基地，海空軍基地更多，派了17萬5千人。

「你美國可以，中國為什麼不可以？所以就不太理會他們，繼續走！」賴岳謙強調，美國過去海軍陸戰隊的實戰，絕大部分都是在中東地區，所以他對太平洋地區，特別是對中國大陸的登陸戰不熟悉，他現在在檢證的、在實驗的，就是如何對中國大陸進行登陸戰。所以大陸政治局安全會議有談到軍事問題，就是要地方政府跟軍隊要整合起來，一方面國土防衛軍要建立起來，二方面集團軍的對外作戰能力要建立起來。

賴岳謙直言，換言之也就是說，中國大陸是在備戰，也就是準備跟美軍交戰，目前來講是一直在加速進行。中國大陸軍隊的現代化，是習近平上來之後開始的，但這個經驗跟實戰的累績還不夠，所以中國大陸在加速，以科學、高技術含量的武器裝備，不斷演練怎麼打一場戰爭。可是如果這個戰爭會延伸到本土的話，各省的地方政府如何跟軍區整合起來？地方政府如何支援軍隊作戰？治軍理念的一體化就在這時候要推起來。