川普近期在愛荷華州笑說：「被起訴還更受歡迎的，也只有我了。」

川普目前因兩起刑事案件被起訴，另外還有兩項涉及重罪的調查可能即將有結果，但這完全動搖不了死忠「川粉」對他的支持。

紐約時報與西恩那學院（Siena College）昨天公布一項針對可能在共和黨黨內初選投票的選民所做的調查結果，顯示川普狂贏佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）37個百分點。

這個結果一點都不奇怪。根據「真清晰政治網站」（RealClearPolitics）的民調平均值，自川普4個月前因涉嫌偽造商務紀錄在曼哈頓被起訴以來，他的領先幅度就從16個百分點暴增到36個百分點。

今年5月，一起民事審判的陪審團認為他曾在1990年代於紐約性侵專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）；另外，他還因涉嫌不當處理國家安全機密及妨礙調查，被依40項左右的聯邦重罪罪名起訴。

正爭取黨內提名參加總統大選的共和黨籍新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）7月30日告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「等我們8月23日走上辯論台時，領先的那個人將在4個不同的司法管轄區交保在外活動：佛州、華府、喬治亞州和紐約州。」

迪尚特受到的新聞關注不多，或許是他的民意支持率與川普差距愈來愈大的原因之一；而川普的好感度與他第一次被起訴那天完全一樣在39.4%，並沒有降低。

總統初選將在明年1月於愛荷華州起跑，在此之前，情勢仍可能出現變化，但在美國現代總統初選過程中，從未發生過選情大幅翻轉的情況。

分析師告訴法新社，川普的民粹語言對藍領美國人來說一直很有吸引力。

保守的「里程碑法律基金會」（Landmark Legal Foundation）顧問歐尼爾（Michael J. O'Neill）說：「多邊貿易協議、開放邊境、打不完的戰爭和全球化，導致許多辛苦工作的美國人失業，對未來不抱什麼希望…川普讓這群人得以發聲，支持者認為他帶來顛覆，不受制於積習難改的菁英階層，讓每一個美國人都能試著擁有更好的生活。」

美國羅格斯大學（Rutgers University）新聞學暨歷史學教授葛林柏格（David Greenberg）說，77歲的川普和他的死忠支持者一向有辦法在面對「共同敵人」時團結起來，甚至包括司法體系，「所以對他們來說，當川普被起訴時，更證明了他們的首領、他們的鬥士，正被他們打從心底不信任的力量迫害。」