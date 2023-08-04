路透社報導，川普在美國治安法官烏帕德希雅（Moxila Upadhyaya）面前提出不認罪抗辯時，負責監督這起聯邦調查案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）就坐在法庭前排。

川普特別強調第一個字說：「不認罪。」

這場審訊持續約半小時，在距離美國國會山莊約1公里的華府法院進行。川普的支持者2021年1月6日闖入國會山莊，試圖阻止國會認證川普敗選。

這是川普自今年4月以來第3次拒不認罪。在2024年總統大選競選活動熱烈展開的背景下，預料審前法律爭論還要持續數月。川普目前在共和黨總統候選人提名戰中的民調遙遙領先，很有可能再度與民主黨籍現任總統拜登對決。

史密斯在45頁的起訴書中指控川普和其盟友宣傳關於選舉被動手腳的不實說法，並施壓州級和聯邦官員改變選舉結果、彙編假的選舉人名單，試圖從拜登手中奪取選舉人票。

77歲的川普面對4項罪名，包括密謀詐欺美國、剝奪公民投票權、阻撓官方程序等。最嚴重的罪名最高可處20年徒刑。

川普下次出庭時間為8月28日，由美國聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）負責審理。烏帕德希雅說，楚坎有意在這天確定審判日期，但不要求川普本人出庭。

川普的律師勞洛（John Lauro）已預先表達反對，主張本案規模和相關資料需要大量時間來處理。

檢察官溫東（Thomas Windom）則反駁說，本案應該按照正常程序進行，包括迅速審判。

川普稱這份起訴書和其他針對他的刑事案件，是意在破壞他角逐白宮大位的「政治迫害」。

川普聆訊後，在搭乘私人飛機離開華府前告訴記者：「對美國來說，這是非常悲哀的一天。這是政治對手的迫害。」