由於杜蘇芮颱風來襲、配合防災相關整備作業，台北市觀光傳播局24日宣布，2023大稻埕夏日節明起暫停各項活動，包含主題日優惠船票發放、燈飾布置、遊具營運等，恢復時間將另行公告，明天要施放的大稻埕180秒主題煙火也確定取消。

根據中央氣象局資料，杜蘇芮強度持續增強，氣象局推估24日晚間至25日清晨間發布海上颱風警報。觀傳局表示，為配合河川區域相關設施、機具、人員必須依限完成撤離規定，「2023大稻埕夏日節」現場活動自25日起全面暫停，改啟動大型遊具、煙火平台船等設施撤離作業。

觀傳局指出，原定26日晚間施放的180秒煙火確定取消，活動合作的藍色公路船班，即日起至27日航班取消，28日後視颱風狀況調整，民眾可致電船公司申請退票退款，或另選日期搭乘，詳情請洽詢好樂好公司（02-25502339）、舶克公司（02-85112566）。

觀傳局表示，「2023大稻埕夏日節」恢復舉辦時間，將視颱風災情程度及復原狀況綜合評估後擇期公告。