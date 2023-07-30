雲林縣30日新增3例登革熱確診，包括古坑鄉荷苞村與水碓村各1例、虎尾鎮平和里1例，但虎尾鎮1例經疫調，個案皆在古坑鄉活動，修正至古坑鄉。3例確診中，2例為醫院通報快篩陽即確診，1例為診所通報。全縣經疾管署確認確診已累計111例，其中古坑鄉99例、斗六市9例、台西鄉1例、虎尾鎮1例、林內鄉1例。

縣衛生局提醒民眾，颱風過後會產生很多積水容器，根據以往經驗，颱風後1到2周病媒蚊指數會急遽上升，請民眾把握天氣放晴時間，盡快巡視清消家戶內外環境，防止登革熱疫情持續蔓延。