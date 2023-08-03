「超級藍月」引發雲林縣超級大潮，水淹雲林區漁會直銷中心。（張朝欣攝）

雲林縣沿海地區3日出現罕見大潮造成海水倒灌，箔子寮漁港滿溢海水流至雲林區漁會、直銷中心周邊，附近的加油站地處低窪，淹水情況最為嚴重，漁會表示30餘年來大潮從未水淹漁會，此次應是因「超級藍月」引發超級大潮，預計4日還會發生，請民眾多加留意，避免靠近海邊以免發生危險。

「海水滿出來了，趕快去移車」雲林區漁會職員3日發現箔子寮漁港的水位幾乎與岸邊切齊，海水從低窪缺口處不斷流到路面，沒多久區漁會大門口停車場、直銷中心周邊便出現積水情況，最深有10公分以上，大家擔心汽車底盤浸泡海水鏽蝕，紛紛將汽車移往他處。

區漁會丁姓職員表示，他在此工作30餘年，第1次見到區漁會周邊淹水，以往大潮也有海水滿溢情況，但範圍都局限在岸邊，不會流過馬路，所幸半小時後大潮逐漸退去，大家才鬆了一口氣，不過據長年經驗與氣象資料研判，3日午夜與4日中午左右，可能還會再出現同樣情況的大潮。

箔子寮漁港旁的加油站主要提供漁船加油服務，地勢低窪，每逢大潮就會積水，不過此次積水情況最嚴重，最深超過20公分，在地民眾說，沿海地區地層下陷情況嚴重，加油站年代久遠且緊鄰海岸，下陷情況比周邊更明顯，雖經過多次墊高，但地勢還是比較低，3日積水後成了大水池。

漁民說，農曆初一至初三、十五至十八都會有大潮，同1個月內第2次滿月稱為「藍月」，另外，月球最接近地球時稱為「超級月亮」，今年8月剛好有「超級藍月」，相當罕見，為避免船隻因海水滿溢碰撞岸邊，大家紛紛加強船隻固定與增設防撞片。